Torna a Imperia Mercatoretrò, tre giorni all’insegna dei motori d’epoca e del collezionismo [FOTO]

Prenderà il via il 10 giugno nella suggestiva cornice di calata Anselmi a Imperia MercatoRetrò : per tre giorni la banchina calata Anselmi , raccoglierà appassionati e collezionisti amanti del vintage provenienti da tutto il Nord Italia e dalla vicina Francia, un tuffo nel passato che porterà tutti i visitatori indietro nel tempo.

Mercatoretrò offre uno sguardo al passato, al presente ed anche al futuro: non mancheranno le più importanti concessionarie motoristiche che metteranno diverse auto a disposizione per un test drive.

L’obiettivo è quello di far divertire ed interessare più persone possibile e per questo si è pensato a tutta la famiglia con l’allestimento di un’area bambini con una favolosa pista di mini-quad e numerosi gonfiabili. Sempre per i bambini e ragazzi (o per quelli che nonostante l’età sono rimasti tali) ci sarà un simulatore di guida a grandezza naturale su una vera Lamborghini per provare il brivido della pista. Presente anche uno stand dell'Arma dei carabinieri.