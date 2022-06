Come garantire la qualità dei pasti di #Astrosamantha?

Gli approvvigionamenti alimentari degli astronauti devono essere di estrema qualità perché, nel caso in cui non fossero somministrabili, ad esempio per la presenza di muffe, non sarebbero sostituibili. Peggio ancora se esploratore spaziale venisse intossicato …

Per prevenire questi incidenti critici, già molti anni fa la NASA istituì un protocollo di verifica preventiva di tutti gli alimenti che sarebbero poi stati imbarcati per le missioni per garantirne la conservabilità e l’assunzione in piena sicurezza.

Questa procedura è stata via via perfezionata ed aggiornata e si è diffusa in tutto il comparto alimentare e al giorno d’oggi ogni azienda alimentare è dotata – o dovrebbe esserlo - di un Manuale della Qualità H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo)

Il Manuale è uno documento che viene scritto analizzando ed identificando ogni rischio potenziale dell’azienda e viene costantemente aggiornato per recepire tutte le innovazioni di produzione o tecnologiche che vengono adottate.

Facciamo un esempio in linea con la stagione estiva: quando ci si reca dal gelataio di fiducia per acquistare un cono gelato abbiamo perlomeno due esigenze: che sia bello fresco, non si sciolga troppo velocemente e che sia “sicuro”, ovvero che non contenga patogeni ma neppure inquinanti, capelli o insetti morti che creino un pericolo per il consumatore.

Se questi due desideri si sono realizzati, molto probabilmente è perché l’artigiano si è dotato di un Manuale di Autocontrollo che prevede dettagliate verifiche tra cui il controllo giornaliero della temperatura dei frigoriferi, la formazione del personale e la validazione dei fornitori e si è accertato che le materie prime fossero prive di patogeni.

E’ pertanto fondamentale che tutti gli operatori della filiera alimentare conoscano le regole dell’igiene e della qualità: dagli agricoltori agli autotrasportatori passando attraverso alle varie fasi della trasformazione e della produzione degli alimenti, questo sia per la vendita diretta che quella a distanza (e-commerce).

Le normative europee e nazionali impongono agli operatori del settore alimentare l'obbligo di garantire la sicurezza e l'idoneità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della loro produzione, trasformazione e distribuzione con l’obiettivo di mitigare e prevenire i pericoli legati a tossicità degli alimenti, alle reazioni allergiche e il loro inquinamento e deterioramento da parte di insetti e roditori.

Perché un’azienda alimentare artigianale dovrebbe dotarsi di un Sistema di Qualità alimentare e di un Manuale di Autocontrollo H.A.C.C.P. aggiornato, efficiente e di facile applicazione? Prima di tutto per rispondere ad un requisito normativo ed evitare sanzioni amministrative poi perché in questo modo è pronta ad affrontare i mercati sia nazionali sia esteri che sono estremamente esigenti per quanto riguarda la commercializzazione di alimenti e bevande che devono soddisfare i requisiti di eccellenza e di qualità identificando i potenziali dalla produzione primaria fino al suo arrivo nei nostri piatti … o in quello di #Astrosamantha.

La Moedi di Vezza d'Alba, oltre a proporre i monitoraggi degli infestanti delle derrate previsti dai piani di autocontrollo, è al tuo fianco per la stesura del Manuale H.A.C.C.P. per garantire i requisiti di sicurezza e igiene degli alimenti e del luogo di lavoro, per la stesura delle etichette e per la formazione del personale addetto grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Monica Russo che vanta una lunga esperienza nel supporto alle aziende in tema di qualità.

Un consulente esperto e dedicato come quello proposto da MOEDI consente al ristorante, al bar, al commerciante ma anche all’azienda agricola e all’azienda alimentare di dotarsi di un Manuale altamente personalizzato con pochi ma essenziali controlli in modo da soddisfare i requisiti senza distogliere tempo dall’attività principale.

Moedi srl è in Via Torino, 37/b a Vezza d'Alba e si avvale di uno staff di professionisti qualificati nella disinfestazione e non solo.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0173 610164 o visitare i siti www.moedi.it e www.pestcontrolexpert.it.