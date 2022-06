"Chiediamo a giovani come noi di sostenerci, saremo la loro voce in consiglio comunale"

"C’è bisogno di un gesto, del coraggio di un resto, di un orecchio e di un cervello desto, di chi ancora resiste, non rinuncia ed insiste, ostinatamente non desiste, di un impegno tenace, di uno sguardo capace di vedere il fuoco sotto la brace, di salvar dall’inverno ciò che non è inferno, dargli spazio e consegnarlo all’eterno" Kerkadelak.

Attraverso le parole di questa canzone composta da un gruppo musicale di giovani borgarini ci rivolgiamo ai giovani.

Come rappresentanti per il gruppo "Uniti per Borgo" chiediamo il vostro sostegno. Borgo necessita della voce dei giovani come contributo agli eventi, allo sport e alla cultura. Riteniamo importante la nostra integrazione nelle numerose associazioni operanti nel Comune, al fine di garantire una maggiore interazione e un ricambio generazionale. Intendiamo sostenere le iniziative della Consulta Giovani, una realtà che sta facendo i primi passi in città, aperta al confronto e alla partecipazione attiva e alla promozione delle attività commerciali e di imprenditoria.

Crediamo profondamente nell'importanza dell'aggregazione che passa attraverso la musica, la cultura, lo sport e il rispetto ambientale: per questo sosteniamo il progetto di rinnovo del bando per la gestione della palestra di arrampicata, le iniziative sportive già presenti sul territorio, la promozione della nuova sala prove, la possibilità di realizzare eventi per i giovani e con i giovani, la sensibilizzazione sul patrimonio artistico e culturale attraverso progetti di digitalizzazione, l'impegno per una viabilità eco friendly attraverso il rafforzamento della rete ciclabile e pubblica.

Abbiamo assistito come negli ultimi anni sul piano internazionale la voce dei giovani abbia influenzato la scelta politica mondiale su alcuni temi come il clima, i diritti, la parità di genere.

È nostra intenzione nel nostro piccolo, nella nostra Borgo, farci sentire per compiere piccoli passi per il bene della nostra comunità. Chiediamo a giovani come noi di sostenerci, saremo la loro voce in consiglio comunale.

Uniti per Borgo!

Il gruppo giovani della lista Uniti per Borgo