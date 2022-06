Denis Scotti, candidato a Cuneo per FdI: "Il capoluogo ha bisogno di parcheggi e grandi opere"

"Cuneo è il capoluogo di una delle province più grandi d'Italia e deve tornare ad avere il ruolo e la centralità che le spettano". A dirlo Denis Scotti, candidato alla carica di consgiliere comunale a Cuneo, per Fratelli d'Italia e a sostegno di Franco Civallero.

Scotti allarga lo sguardo oltre la città, per raggiungere le frazioni. "A Cuneo ci sono piste ciclabili e c'è attenzione al verde. Temi importanti, certo. Ma non esiste solo chi vive in centro, molte persone arrivano dalle frazioni o dall'hinterland. E combattono ogni giorno con una pessima viabilità e con la mancanza di parcheggi".

Il capoluogo, per riguadagnare il suo ruolo di riferimento, secondo Scotti deve pertanto investire sulle infrastrutture e sui collegamenti verso le altre aree della provincia. Oltre a terminare o a mettere in cantiere le grandi opere di cui si parla da anni: dall'Asti-Cuneo all'Armo-Cantarana fino alla bretella per il completamento della tangenziale della città.