Elezioni Barge, la sindaca Comba torna a chiedere fiducia ai cittadini “per mettere a frutto quanto realizzato” [VIDEO]

“Nei prossimi cinque anni vogliamo portare avanti le attività e la metodologia di lavoro avviata”. Ecco perchè Piera Comba, sindaco uscente di Barge, torna a chiedere fiducia ai cittadini nelle elezioni del 12 giugno.

“Abbiamo fatto uscire Barge dall'isolamento, inserendoci in una rete di territorio sia verso la provincia di Cuneo che quella di Torino – continua la candidata -. La pista ciclabile che abbiamo realizzato ne è simbolo e segno tangibile: entro quest'anno ci collegherà a Pinerolo e Saluzzo, quindi a entrambe le province. Questa ottica di collaborazione è quella che riteniamo vincente e su dobbiamo continuare a puntare. Se ne è data prova anche nel distretto del commercio: qui abbiamo rotto schemi consolidati cercando un'alleanza con Bagnolo verso il Torinese, creando una rete con Cavour, Villafranca e Vigone. Insomma, abbiamo creato alleanze fuori e dentro il Comune”.

In questi cinque anni sono stati portati a casa 6 milioni di contributi: “Il debito delle casse comunali bargesi è diminuito di 1 milione. Infatti non abbiamo acceso mutui, bensì cercato su bandi i capitali necessari per portare avanti i progetti in cui crediamo e in cui continuiamo a credere. Quindi questi cinque anni ci serviranno per mettere a frutto quanto realizzato, coniugando cultura, turismo, commercio e sviluppo economico”.

Oltre a rigenerazione degli spazi è stata coltivata anche la rigenerazione sociale: “Abbiamo realizzato il parco pubblico 'Un giardino per tutti, tutti per un giardino' finanziato grazie a una fondazione bancaria. È nato un gruppo di lavoro e abbiamo dato vita a un regolamento per i patti di collaborazione. Il primo che andremo a stringere è poprio con questo gruppo di persone che provengono da culture e realtà diverse e che in questo giardino cureranno un orto per realizzare concretamente la coesione e l'inclusione sociale. Nello stesso giardino abbiamo poi realizzato un parco inclusivo. Un fatto che ci riempie di orgoglio”.

Piera Comba è sostenuta dalla lista civica “Barge bene comune”: “La filosofia del bene comune ci ha sorretto e lo farà ancora. Nessuno si salva da solo. Se non si cura il bene dell'intera comunità neanche il singolo potrà vivere una vita serena e consapevole”.

L'appello al voto: “Chiedo ai bargesi di vedere quanto abbiamo fatto, e di capire come abbiamo lavorato e come potremmo ancora lavorare. Per consentire a Barge un pieno sviluppo economico sociale e culturale”.