Elezioni Borgo: apertura sede distaccata dell'ufficio elettorale ai seggi di Via Giovanni XXIII

In occasione delle elezioni di domenica 12 giugno, il Comune di Borgo San Dalmazzo renderà operativo - in via Giovanni XXIII, nell’edificio dei seggi elettorali- un ufficio elettorale distaccato.

Servirà per il rilascio delle tessere elettorali, di etichette di aggiornamento alla tessera elettorale e per informazioni circa il seggio di votazione.