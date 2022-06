Elezioni Cuneo 2022, Stefania D'Ulisse: "Vogliamo una città accessibile ed attenta alle esigenze di tutti"

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista dell'appuntamento con le amministrative di domenica 12 giugno.

Tra i comuni chiamati al voto anche Cuneo, i cui cittadini si esprimeranno per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Stefania D’Ulisse è candidata al Consiglio del capoluogo Cuneo con il gruppo Cuneo Solidale Democratica, a sostegno di Patrizia Manassero.

"Cuneo città accessibile" è un concetto al quale la coalizione intende prestare massima attenzione. Che significato date a questo "slogan"?

"Io preciserei Cuneo città accessibile a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie.

Un primo passo è già stato fatto. Infatti, recentemente, è stato approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Sensoriali (PEBAS).

Si tratterà quindi di realizzare concretamente quanto previsto a sostegno delle disabilità.

Il Comune, sia direttamente che attraverso il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, suo ente gestore, si occupa di disabilità e gravi disabilità con centri diurni, residenziali e varie attività. Accanto a questi, molti enti del terzo settore e associazioni lavorano a vario titolo per migliorare l'integrazione dei disabili nella nostra comunità.

Come dettagliatamente espresso nel nostro programma elettorale, riteniamo che il Comune debba sostenere tutte queste attività concedendo spazi, risorse, visibilità puntando ad un lavoro di squadra per raggiungere risultati concreti e tangibili sempre migliori."

Cuneo città attenta alle esigenze di tutti i cittadini di ogni età, anche attraverso politiche di sostegno alle famiglie ed incremento del patrimonio residenziale sociale.

"Noi di Cuneo Solidale riteniamo prioritario, come esigenza, il diritto alla salute intesa non solo come assenza di malattia, ma come condizione di benessere psicofisico. Un passo fondamentale in tal senso sarà lavorare per mantenere gli attuali livelli prestazionali dell’ASO Santa Croce e Carle e garantirne il mantenimento del ruolo di Hub di riferimento per tutto il territorio.

Sappiamo che la politica sanitaria e’ a gestione regionale ma crediamo anche che sia importante mantenere alta l’attenzione su queste tematiche.

Un altro impegno per poter rispondere alle effettive esigenze dei cittadini sarà anche implementare le politiche di sostegno alle famiglie. Potenziare i servizi doposcuola, gli asili e i nidi per aiutare le famiglie e soprattutto le donne su cui grava, ancora oggi, la maggior parte del lavoro.

Spesso le donne sono anche caregivers e devono organizzarsi tra lavoro ed assistenza ai propri cari malati. Non lasciamole sole ad affrontare queste situazioni.

Sicuramente un’ esigenza di tutti e’ quella di avere una casa. Sappiamo che con il finanziamento PinQua potranno esserci risorse destinate a riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale. A Cuneo e’ già partito il progetto “dolce casa” con gli alloggi al Puf dove alcuni anziani possono condividere la casa con il supporto del consorzio per i servizi base. Molto e’ già stato fatto dall’amministrazione uscente che ha messo la politica al servizio della persona, mi piacerebbe proseguire su questa strada con la mia energia ed il mio entusiasmo."