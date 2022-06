Gabriella Roseo (Centro per Cuneo): “Via Roma riqualificata è un progetto da esportare in tutta la città” [VIDEO]

“Via Roma riqualificata è l'esempio di cosa si può fare in tutte le aree della città”. Lo dichiara Gabriella Roseo, candidata consigliere con Centro per Cuneo a sostegno di Patrizia Manassero sindaco.

“I cittadini hanno ripreso possesso di via Roma che è stata riqualificata per loro e per le attività commerciali che si affacciano su quella che era la via maestra di un tempo. Un progetto portato avanti in sinergia con commercianti e residenti, con un bel risultato a partire dal rifacimento delle facciate per poi arrivare al sedime stradale”, dichiara la candidata.

Un lavoro seguito da Gabriella Roseo quando era assessore: “Insieme al gruppo di lavoro in assessorato siamo riusciti a valorizzare quanto una volta era coperto da intonaci ammalorati, e abbiamo riportato alla luce affreschi degni di nota. Un progetto da esportare in tutta la città, soprattutto in Cuneo alta con portici grandi, spaziosi, eleganti e raffinati. Un centro commerciale naturale che va valorizzato”.