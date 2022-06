Il candidato sindaco di Cuneo Civallero: "Riporterò la sicurezza in città"

Sabato scorso, verso le ore 4, il centro assistenza Samsung di Via Pellico ha subito un furto con relativo sfondamento della vetrina. Un 33enne marocchino con precedenti, senza lavoro e senza casa ha sfondato il vetro dell’ingresso con un blocco di cemento. Dopo aver rubato qualche cellulare è fuggito verso la stazione per poi essere arrestato dalle Forze dell’Ordine.

“Episodi come questo – commenta Civallero – sono sempre più frequenti nella nostra Città. Bivacchi notturni in Piazzale Libertà, spaccio e furto nei corsi limitrofi. La mala gestione del Vicesindaco Manassero e dell’attuale amministrazione di Cuneo hanno portato alla situazione che oggi viviamo. L’atteggiamento perbenista nei confronti di chi delinque ed il mancato ascolto verso le denunce dei cittadini ha aggravato il problema rendendo Cuneo insicura con gli abitanti preoccupati. Servono per questo interventi celeri – prosegue - a partire da un tavolo permanente con la Prefettura e Questura, investimenti sulla videosorveglianza e assunzioni di nuovi vigili urbani. Intendo risolvere il problema affrontandolo con concretezza e pragmatismo, riporterò la Città – conclude - ad un clima sereno e decoroso dove ogni cuneese possa vivere in sicurezza senza dover badare all’orologio per rincasare prima di sera.”