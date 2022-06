Insieme per una Cuneo migliore: ieri l'aperitivo con i candidati di Crescere Insieme Melissa Bubnic e Marco Cerati

In queste ultime settimane sono stati numerosi gli incontri elettorali sul territorio cuneese dei candidati sindaci. Meno frequenti invece gli eventi per presentare i programmi e incontrare la cittadinanza organizzati dai candidati al Consiglio Comunale. Ieri sera l’aperitivo dei candidati Melissa Bubnic e Marco Cerati della lista Crescere Insieme, si è sicuramente distinto per l’unione di piacevoli elementi, quali la convivialità, la concretezza delle proposte, la coerenza con i valori, l’eleganza dello Smalls Club e la professionalità nel gestire il confronto moderato dalla giornalista Federica Alberti.

La presenza poi della candidata sindaco Patrizia Manassero, sostenuta anche dalla lista civica Crescere Insieme, ha dato lustro all’evento. “Il mio slogan è testa e cuore per Cuneo” - ha dichiarato la candidata sindaco Manassero - e in Melissa e Marco trovo questi elementi”.

Nel corso della serata, gli stessi candidati si sono raccontati e hanno con passione approfondito solo alcune delle loro numerose proposte. Melissa Bubnic ha parlato di salute come qualità di vita che dipende anche dagli stili di vita sani, quindi l’importanza dello sport. Lo Sport deve essere accessibile tutti e quindi la possibilità di praticarlo per esempio all’aperto, nei parchi. Giovani e creatività giovanile nelle forme d’arte sono altre proposte a cui crede Melissa e come donna condivide l’importanza della parità di genere, ma non come mera statistica numerica, ma come presenza femminile portatrice di qualità e di potenzialità.

Il programma di Marco Cerati si distingue per la chiarezza e la sintesi in quattro macroaree: Economia, Infrastruttura, Società e Ambiente. La promozione di nuovi modelli di produzione come l’economia circolare e nuove forme energetiche alternative come le comunità energetiche, sono tra le necessità che nel breve periodo ogni città dovrà adottare. Molto interessante il nuovo termine coniato da Marco “quartierizzazione”, per indicare la valorizzazione nei quartieri, degli immobili abbandonati a uso commerciale, pensando anche agli incentivi fiscali.

Ai più giovani presenti alla serata ha incuriosito la proposta di realizzare un’applicazione “Cuneo.Facile” per agevolare il vivere la città di Cuneo. Un contenitore di tutti i servizi, dalle iniziative culturali, educative, sportive, ma anche orari delle farmacie, delle messe, dei trasporti, quindi non solo per il turista, ma per il cittadino.

Altra particolarità per cui verrà ricordata questa serata, è il carattere partecipativo. Infatti per non essere autoreferenziati, si è chiesto ai presenti di scrivere e lasciare su un grande pannello le proprie proposte per una Cuneo migliore.

Approfondimenti su tutto il programma si trovano sulle pagine social di Melissa e Marco.