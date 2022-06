Cuneo, incontro della Lega a Cerialdo: "Le frazioni tornino al centro dell'attenzione"

Basta promesse altisonanti che poi è difficile mantenere: Franco Civallero - candidato sindaco a Cuneo per la coalizione del centrodestra - è uomo pragmatico, che si è già dimostrato capace di gestire e amministrare risorse importanti come, potenzialmente, sarebbero quelle del Comune.

Si potrebbe sintetizzare così l'incontro tenutosi nella serata di ieri (lunedì 6 giugno) al centro incontri di frazione Cerialdo, organizzato dal gruppo elettorale della Lega. Presenti la senatrice Tiziana Nisini (sottosegretario di stato al Ministero del Lavoro), senatore Giorgio Maria Bergesio (segretario provinciale Lega) e l'avvocato e candidato al consiglio comunale Flavio Silvestro; presente anche Laura Peano, consigliera comunale.

"Abbiamo iniziato ormai tre settimane fa con gli incontri nelle frazioni, troppo abbandonate dall'amministrazione comunale uscente se non durante il periodo elettorale - ha detto Simone Mauro, referente cittadino del partito - . Ma le frazioni contano il 40% della comunità cuneese, e Cerialdo è tra le più vicine al centro della città; con una grande concentrazione di fasce deboli, tra l'altro, che necessitano di maggiore attenzione. In molte realtà come questa

mancano piazze, centri di aggregazione (che sono presenti solo perché frutto di impegno volontario, e non per volontà del Comune), e gestione della viabilità nel senso della sicurezza. Ci impegnamo, se i cuneesi premieranno Civallero alle urne, a riservare nel bilancio comunale una maggiore attenzione".

"Cuneo è il capoluogo della Granda, anche se spesso viene dimenticato: per questo bisogna voltare pagina, senza nulla togliere al buono fatto fino ad oggi dalle precedenti amministrazioni - ha aggiunto Bergesio - . Cuneo risulta ancora poco centrale nelle infrastrutture e negli appalti di livello nazionale e internazionale, se non grazie a quanto fatto dalla Lega al governo".

"Serve più attenzione alla sicurezza nelle zone rosse come corso Giolitti, dotare i vigili urbani di dispostivi come il taser per la dissuasione della violenza e rinforzarne l'organico - conclude Bergesio - . Come Lega siamo sempre e da sempre con i piedi per terra e la politica, per noi, è servizio per il cittadino e non gestione del potere. Cuneo, 'terza isola d'italia', deve tornare centrale e può farlo solo ripristinando i collegamenti con il resto del territorio nazionale: incredibile che non si si siano raggiunti risultati quando il sindaco di Cuneo è stato per anni anche il presidente della provincia".