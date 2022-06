Paolo Giraudo (Realizziamo Insieme): "Ben vengano nuove attività, ma iniziamo a non far chiudere quelle esistenti"

"Prima di incentivare nuove aperture dobbiamo aiutare le imprese esistenti". Paolo Giraudo, candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo a capo della lista civica "Realizziamo Insieme", parla con cognizione di causa: "Io sono un imprenditore e so cosa hanno significato gli ultimi anni. Pensiamo a chi è gia radicato sul territorio. A chi ha patito le conseguenze del Covid e oggi deve fare i conti con l'aumento delle materie prime e il caroenergia. Ben vengano dunque le nuove attività, ma iniziamo a non far chiudere quelle esistenti".



Un altro punto chiave del suo programma è quello della viabilità: "Girando nei vari quartieri ho riscontrato quanto questo sia un problema concreto. Ad esempio i camion non devono passare in centro paese. Serve poi un nuovo sistema di parcheggi, maggiore manutenzione delle strade e grande attenzione alla questione sicurezza potenziando la videosorveglianza.Tutti progetti che concorrono a rendere Borgo un paese piu vivibile dove la gente abbia piacere di fermarsi e magari anche spendere nei negozi".



L'area ex Italcementi deve essere riqualificata: "Oggi è una porta di accesso che non rende giustizia a Borgo, un brutto biglietto da visita. Se saremo eletti ci siederemo subito al tavolo delle trattative per comprarla e riqualificarla. Cercheremo di capire di cosa hanno bisogno i cittadini. Tra le proposte emerse c'è l'idea di realizzare un'area camper e un lago".