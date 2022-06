Per essere soddisfatti del rapporto col proprio cane è indispensabile comprenderlo

Non esistono cani difficili, ma soltanto metodi di comunicazione sbagliati.

Il Rifugio Pinco Pallino consapevole delle difficoltà che possono esserci in un’adozione, mette a disposizione un mini corso per aiutare i padroni e gli animali ad avere un rapporto più sereno, nella speranza di arginare il fenomeno dei cani adottati e poco dopo restituiti.

Il corso si terrà dall’8 giugno, alle ore 20, presso le aule del Rifugio: 6 incontri, il mercoledì e il giovedì sera, con uno stage conclusivo dove si metterà in pratica, col proprio cane, quanto imparato.

Le basi del corso si concentreranno sull’etologia e la psicologia del cane: volto a insegnare sia ai padroni che ai volontari la corretta lettura del linguaggio e dei messaggi dell’animale.



Per partecipare si richiede la tessera dal costo di soli 10 euro e offerta libera.

I ricavati saranno devoluto agli ospiti dei rifugi Pinco Pallino e Anima l Bosco.



Prenotazioni a Mok 333 8990717 - Dany 339 6578463 - Laura 338 8463267 - Marianna 342 3139801

Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club