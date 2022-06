A Cervasca, esce #TUTTOSCUOLA, il giornalino con le notizie dall’Istituto Comprensivo

A conclusione dell’anno scolastico, è uscito il primo numero del Giornalino d’Istituto, che ha coinvolto tutti gli alunni, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria, passando per la Primaria.

Il titolo del giornale è stato scelto per votazione da una speciale giuria, che ha valutato l’originalità e l’efficacia di più proposte, giunte dalla fantasia di numerosi gruppi classe. Il più votato, per la sua immediatezza e attualità, è stato #TUTTOSCUOLA.

L’elaborato finale stampato è nato dal coinvolgimento e dalla passione di bambini e insegnanti che, con tanto impegno, hanno voluto lasciare un segno, sulla carta e nel tempo, dei loro più bei ricordi. Le pagine di giornale, stampate e distribuite a scuola rappresentano una traccia importante di momenti vissuti o di particolari attività svolte durante l’anno, come i reportage sulle gite, le illustrazioni e le foto di speciali progetti, brevi racconti di fantasia, riflessioni dei ragazzi sul loro essere giovani.

Alle pagine incentrate sulle esperienze più significative si aggiunge infine una parte legata al tempo libero, con giochi enigmistici originali e stimolanti.

La volontà e il progetto di un Giornalino d’Istituto sono nati dal desiderio della Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristina Bersani e dall’esigenza, intraprendente e positivamente provocatoria, di un recupero della notizia cartacea nonostante la generazione Z utilizzi il digitale come mezzo di informazione e di comunicazione. Il progetto, capitanato da due docenti referenti incaricate, ha visto il coinvolgimento di tutti gli insegnanti e gli alunni dell’istituto ed è stato accompagnato, tramite suggerimenti e interventi on line, anche dall’intervento e dalla preziosa disponibilità della giornalista Camilla Pallavicini.

Per una più ampia diffusione delle notizie, attraverso uno speciale programma tecnologico, si è provveduto a creare anche una versione digitale a colori del giornalino, consultabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/18nTP2YG-Z1FrRJshjf9MObtUcgeaXvbR/view?usp=drivesdk

Il risultato, l’entusiasmo e la gratificazione del prodotto finale rappresentano un segno importante del percorso educativo didattico seguito durante l’anno per il suo ottenimento e gli sforzi effettuati dagli insegnanti per trasmettere a bambini e ragazzi sia alcune competenze basilari specifiche del giornalismo, come l’importanza della pianificazione, della tempistica e della spazialità per la pubblicazione delle notizie, sia valori speciali come l’amore per la scrittura e l’importanza della relazione nel lavoro di gruppo.