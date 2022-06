Foto e disegni in mostra per la chiusura del progetto "Scopri Revello"

Si è concluso sabato il progetto "Scopri-Revello", realizzato dall'Istituto Comprensivo del paese all’interno del bando "Educare alla Bellezza" della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Già da anni la scuola, con la collaborazione dell’Asar e in particolare del maestro Righetti, organizza attività di conoscenza della storia e dell’arte di Revello.



Grazie al finanziamento della Fondazione Crc è stato possibile continuare e ampliare questa esperienza pluriennale, con laboratori di arte, teatro, musica, cucina, giornalismo, informatica condotti dagli insegnanti e con incontri con esperti del territorio come il signor Mustazzu e il signor Righetti.



I ragazzi delle terze della scuola secondaria di Revello hanno reso visibili ai genitori e autorità presenti le attività svolte in questi due anni, alla scoperta delle bellezze di Revello e in particolare della chiesetta di San Leonardo.



Nel cortile della scuola è stata allestita la mostra delle foto e dei disegni più significativi creati nei laboratori pomeridiani di arte e di fotografia ed è stato possibile visionare il sito web creato dagli allievi, che raccoglie tutto il percorso realizzato.



Alla visita alla mostra è seguita la lettura di testi, poesie, interviste, intervallata da brani musicali. Il pomeriggio si è concluso con un rinfresco a base di cibi della tradizione piemontese, confezionati nel laboratorio di cucina, realizzato sotto la guida di persone esperte.



Al riguardo un grazie particolare va ad Andrea, Benedetta e Giorgia dell’Alberghiero di Barge, alla cuoca della scuola dell’infanzia e al signor Battisti, dell’Agriturismo La Virginia, il quale ha messo gratuitamente a disposizione le sue competenze e regalato ai cuochi in erba un vero grembiule professionale.



Tutti i partecipanti sono tornati a casa con una copia del numero speciale del giornale scolastico "La Brioche" e con un sacchetto di tajarin prodotti dai ragazzi.