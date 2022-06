Tempo di saggio di fine anno per gli allievi della scuola Musicando di Bra

Gli allievi, assistiti dall’insegnante Enrica Boglioli , seguiti ed ascoltati da genitori, parenti e pubblico in generale, daranno prova del lavoro personale che hanno svolto nell’ambito della loro formazione musicale, eseguendo al pianoforte brani classici e moderni. Nel corso delle esibizioni, verranno eseguite, tra l’altro, arie di Mozart, Bach, Chopin, Beethoven. Opere ed autori di grande spessore e difficoltà interpretativa, che hanno richiesto studio ed impegno per un intero anno scolastico.

Non mancheranno canti e altre sorprese. L’attività della docente Enrica Boglioli si pone all’attenzione di giovani e giovanissimi che vogliono verificare ed approfondire le loro nozioni musicali ed anche a quella degli studenti che intendono dedicarsi al loro difficile impegno di studio con maggior consapevolezza.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, imperdibile per gli appassionati di musica. Un modo efficace e speciale per far conoscere a tutti le abilità e le competenze di questi giovani e bravi musicisti.