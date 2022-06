Una scuola sempre più al passo coi tempi: dalla Logistica alla Robotica, il Delpozzo continua a crescere [VIDEO]

Il prossimo anno scolastico, per l'Itis Delpozzo di Cuneo, inizierà con 1.200 studenti, 300 in più rispetto a quello che sta per concludersi domani.

Una scuola, quella diretta di ormai sei anni da Ivan Re, che ha avuto una crescita esponenziale, grazie alla proposta formativa in continua evoluzione e al passo con i tempi. Chimica, Biotecnologia sanitaria, Logistica, Robotica, Informatica, meccatronica ed Elettrotecnica gli indirizzi tra i quali scegliere.

Laboratori all'avanguardia, investimenti, ristrutturazione di spazi e luoghi. L'istituto ha goduto di importantissimi contributi, superiori, in totale, a 5milioni di euro, di cui più di uno è stato investito in tecnologia. E poi l'apertura alle aziende del territorio, con il Career day, che ha visto la presenza di oltre cinquanta imprese del territorio. Domani sarà tempo di assemblea di fine anno, nella quale verranno illustrati i progetti legati all'Erasmus + e verrà ascoltata la testimonianza di una studentessa ucraina.

Tanti progetti, la grande soddisfazione del dirigente e iniziative di incontro con la città ma anche di conoscenza interna, con le giornate di porte aperte per le famiglie degli studenti iscritti, perché si rendano conto dal vivo del percorso formativo scelto dai propri figli; ma anche agli studenti del biennio, perché scoprano quali saranno le opportunità del triennio. Ieri, a scuola, sono intervenuti anche alcuni candidati a sindaco di Cuneo, invitati proprio dal dirigente, per far loro conoscere una delle scuola più importanti della città.