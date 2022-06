Ciclismo: domenica 19 giugno torna la Granfondo Giro delle Valli Monregalesi

Nella stagione 2021 ha ospitato l'apertura del Giro d'Italia Donne e la seconda tappa da Boves a Prato Nevoso, durante la quale le partecipanti hanno scalando il Colle del Prel salita che ormai da diversi anni caratterizza il percorso lungo della Granfondo Giro delle Valli Monregalesi.

Venerdì 20 maggio la decima tappa del Giro E ha preso il via da Mondovì per concludersi a Cuneo. E lo stesso giorno la tredicesima tappa della corsa rosa, partita da Sanremo, transitava nell'abitato di Mondovì per concludersi a Cuneo.

Tanto rosa, tante emozioni e imprese lungo le strade della quarta prova del circuito Coppa Piemonte Drali che ritorna dopo due anni di assenza.

Mondovì è la culla del barocco piemontese e capitale del volo in mongolfiera. Ma anche la città del tempo, che grazie alle numerose meridiane dislocate nel centro storico, ha studiato il lento, ma inesorabile incedere di questa preziosa risorsa, trovando la forza di gestirlo senza gettare al vento quanto faticosamente costruito negli anni.

Così domenica 19 maggio la più longeva delle manifestazione inserite nel calendario del circuito Coppa Piemonte Drali, unica prova presente sin dalla sua nascita, torna ad entusiasmare coloro che amano i Gran Premi della Montagna di prima categoria (Colle del Prel) e nella prima parte del circuito non hanno avuto l'opportunità di sognare.

Confermati i due percorsi dell'ultima edizione svoltasi, 2019, a cui si aggiunge il tratto cronometrato dell'iniziativa Free Climbing For All che vedrà i partecipanti misurarsi lungo la salita di sette chilometri che da Bastia Mondovì conduce a Bruaglia. Confermata anche precedente location della manifestazione, nella zona della Piscina Comunale di Mondovì, da cui i partecipanti prenderanno il via alle 9:30.

Le iscrizioni si effettuano attraverso il portale della società WinningTime.