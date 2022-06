Volley femminile A1: Bosca S. Bernardo Cuneo, confermata la centrale Sara Caruso

A chiudere il reparto centrali della Bosca S.Bernardo Cuneo 22/23 arriva la conferma di Sara Caruso, che dopo l'ottimo debutto in A1 della passata stagione proseguirà il suo processo di crescita in maglia biancorossa. Gioventù, centimetri e tanta voglia di affermarsi nel campionato più difficile al mondo: queste le caratteristiche che la accomunano ai nuovi acquisti Anna Stevenson e Agnese Cecconello.

ENTUSIASMO E DETERMINAZIONE A Cremona, a Villorba in Coppa Italia, a Scandicci, a Monza: nella passata stagione Sara Caruso si è sempre fatta trovare pronta, dimostrando di poter dire poter dire la sua in Serie A1, dal via o in corsa. Nella sua prima stagione nel massimo campionato ha assorbito al massimo gli insegnamenti e i trucchi del mestiere di Federica Squarcini e Federica Stufi per sostituirle al meglio nelle loro giornate meno brillanti. Contro Casalmaggiore il suo ingresso ha cambiato il volto alla partita; nei quarti di Coppa Italia, da titolare, ha fatto impazzire il muro di Conegliano. A Scandicci il suo apporto in corso d'opera è risultato decisivo per strappare un punto alle padrone di casa, mentre a inizio marzo nella prima da titolare in campionato ha retto l'impatto delle future vicecampionesse d'Italia della Vero Volley Monza. I numeri raccontano di trenta punti con nove muri vincenti in campionato, non la serietà, l'entusiasmo e la voglia di migliorare della ventunenne centrale siciliana, che a Cuneo sembra aver trovato l'ambiente ideale per sbocciare definitivamente. Con un anno in più di esperienza nella testa e nel fisico, Sara Caruso è determinata a ritagliarsi sempre più spazio e diventare una giocatrice completa.

SARA CARUSO, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Sono veramente contenta di continuare questa bellissima avventura con Cuneo. L’anno scorso sono riuscita a ritagliarmi un po’ di spazio per la prima volta in mezzo alle grandi. Ho tanti obiettivi da inseguire nella prossima stagione, e sono entusiasta di poter lavorare sotto la guida di un allenatore come Luciano Pedullà. Nel mio primo anno a Cuneo sono cresciuta tantissimo, anche grazie alla società, sempre molto calorosa nei miei confronti: ecco perché ho deciso di rimanere qui, dove mi sento come a casa. Non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne, di reparto e non, e di iniziare a allenarmi con loro: vorrei migliorarmi in tutti i fondamentali, e darò il massimo per farlo. Mando un abbraccio forte a tutti i nostri tifosi, che l'anno passato sono stati davvero fantastici; ritrovarli al palazzetto sarà una grande emozione».