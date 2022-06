Sono davvero tante e originali le idee regalo per chi ama la casa e l’arredamento, ma non disdegna donare gioielli, abbigliamento, viaggi, salute e benessere, soluzioni esclusive e singolari, proposte di design, articoli pensati per ogni evento o ricorrenza.

Trovare un regalo speciale, per una sorpresa dal classico effetto wow, non è difficile. Non è neppure necessario aspettare un momento specifico, ma semplicemente essere mossi dal desiderio di stupire il destinatario, offrendo un regalo inatteso. Le idee regalo per la casa riscuotono un notevole successo, così come tutte quelle dedicate all’arredamento.

Scorrendo le soluzioni offerte online dai grandi brand di settore, si scoprono ottime opportunità fra scelte di design e migliaia di prodotti e articoli per la casa, per l’ufficio, per la tavola e la cucina.

Dagli elettrodomestici alle proposte di design, con soluzioni per tutti i gusti, per grandi e piccini

L’idea regalo di successo è davvero alla portata di tutti i gusti e di tutte le tasche. Quando si parla di casa, non è difficile trovare il dono perfetto. Si passa agevolmente dagli elettrodomestici, caratterizzati dalla ricca gamma di soluzioni smart, alle classiche proposte di design, non possono mancare gli articoli della tradizione artigianale e le idee più innovative amiche della sostenibilità, tutto l’occorrente per chi ama mettersi ai fornelli e per chi pensa a una dieta sana, attenta al benessere e alla linea.

Il comparto casa non esclude soluzioni ad hoc, pensate espressamente per i più piccoli e per gli amici animali, che vivono fra le mura domestiche.

Regalare qualcosa di speciale per la casa è possibile a partire dai complementi d’arredo, che donano un tocco in più alla stanza dove si sceglie di collocarli. Si parla di soluzioni come quelle proposte dai caminetti di design che rallegrano e illuminano gli spazi, creando atmosfere ricercate e accoglienti. Ma non mancano i tappeti, che aiutano a decorare con gusto una stanza, i carrelli portaoggetti, i suggestivi separé, le porcellane decorative, i cuscini, i piatti e gli orologi da parete, le fioriere e tanto altro ancora.

Le idee più originali per lei e lui

Chi desidera offrire un cadeau, che risulti soprattutto originale, non ha che l’imbarazzo della scelta. La ricerca può iniziare comodamente dalle proposte online, con idee regalo uniche, che scaturiscono dall’uso di un algoritmo, in grado di analizzare con estrema attenzione il profilo del destinatario.

Considerando un regalo al femminile si può optare per trattamenti benessere e cosmesi, beauty box, borse, gioielli e l’immancabile abbigliamento. Per un uomo si può pensare a un corso di degustazione di vini, a un volo in parapendio, a un’esperienza di guida in pista a bordo di una Ferrari, a uno strumento musicale, a un biglietto per una partita di calcio o a un abbonamento alla pay TV.

Ideali sia al maschile che al femminile le idee regalo incentrate su un viaggio, un week end romantico in una capitale europea, un giro in mongolfiera, l’adozione a distanza di un alveare, e poi ancora un corso di cucina, un astro tour alla scoperta di stelle, galassie e pianeti, un’esperienza da viversi appieno in un parco divertimenti, e non ultima una scatola misteriosa pensata per gli amanti della suspense e del thriller.