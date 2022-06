Il raduno dei cani da tartufo si sposta tra le rocche di Pocapaglia

L’Enoteca Regionale del Roero, in collaborazione col Comune di Pocapaglia, la Pro loco di Pocapaglia, il Circolo Acli di Macellai, l'Associazione Asfodelo, il Comune di Canale e la Fondazione Crc organizza per questo sabato, 11 giugno, alle ore 19 il "Raduno dei Cani da Tartufo".



La manifestazione avrà inizio alle ore 19 con la Premiazione Tabui 2022, durante la quale si svolgerà la ricerca simulata del tartufo estivo. A seguire la cena nella splendida cornice dell'Asfodelo (antipasto piemontese, peperoni con acciughe, prosciutto crudo con melone, grigliata mista e fragole con gelato, insieme a vino, acqua e caffè al costo di 25 euro).

Durante la serata intrattenimento con la musica popolare piemontese dei Cantè j'euv e con la rievocazione della leggenda della "masca Micilina".



I posti sono limitati e per le prenotazioni occorre rivolgersi a Gianrenzo (338 2295718), Maria Rosa (339 7711316), oppure scrivere alla mail amministrazione@enotecadelroero.it.



In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.