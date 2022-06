Peste suina africana, (per ora) nessun caso nella Granda

Mentre ancora, a livello regionale, si dibatte sul mancato abbattimento dei cinghiali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta pubblica la mappa della “zona di protezione II", che indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre dello scorso anno al 7 giugno 2022.

I positivi sono in totale 143, invariati rispetto all’aggiornamento precedente: 89 per positività in Piemonte, 54 per positività in Liguria. Ancora nessun caso nella Granda, per il momento.