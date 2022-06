A Narzole giardini rinnovati, un percorso artistico nel viale e una casetta dell’acqua

Si terrà sabato 11 giugno, alle 17 sotto l’ala di palazzo Balocco, la presentazione ufficiale di alcune interessanti novità per l'arredo urbano: i tre giardinetti completamente risistemati, il viale con il percorso artistico “Il filo di Francesca” e la casetta dell’acqua.



Il primo dei tre parchi giochi presso i giardinetti "Beato Timoteo Giaccardo", particolarmente adatto per le famiglie con bambini piccoli, sarà intitolato a Pietro Dotta, giovanissimo ragazzo mancato prematuramente lo scorso anno.



L’area di piazza Alessandria, attrezzata con strutture per lo sport e il ping pong, è invece dedicata ai ragazzi più grandi.



Quella di via Garibaldi, infine, più raccolta ma non per questo meno attraente, è situata vicino alle strutture residenziali per anziani anche per favorire l’incontro di generazioni.



Per quanto riguarda il viale, oltre alla sistemazione del manto erboso ai lati e il ripristino dell’impianto di irrigazione, sono state posizionate sette statue in ferro che rappresentano il percorso della vita.



Questa installazione, intitolata “Il filo di Francesca“, si sviluppa a partire dalla rappresentazione di una madre col figlio piccolo fino a quella di un uomo adulto che accompagna la madre anziana; tutte le figure sono attraversate da in filo rosso che simboleggia la vita. Si tratta di un progetto che ha visto collaborare diverse mani ma in modo speciale quelle di Francesca Colombano, giovane creativa che ne ha curato la parte artistica e che purtroppo non è più tra noi.



La casetta dell’acqua, infine, realizzata con la Cryos di Peveragno, offrirà a tutti la possibilità di avere acqua, naturale e frizzante, a cinque centesimi al litro, garantendo un risparmio per la popolazione e una riduzione del consumo di plastica a favore dell'ambiente.