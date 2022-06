"Grazie per i servizi offerti con professionalità e cura dal Tempio crematorio di Magliano Alpi"

Buongiorno direttore,

con la presente volevo mettere in evidenza una situazione che mi è stata riferita da miei conoscenti a cui è mancata una persona cara.

La salma, come da volontà, è stata portata al tempio crematorio di Magliano Alpi, dove è stata fatta la procedura di cremazione: i parenti presenti, anche in un momento così difficile, contrariamente a quanto si possa prevedere, si sono commossi anche per il rito che, come mi hanno detto, ha saputo dare loro una grossa consolazione.

Personalmente ritengo questa struttura, fortemente voluta dal sindaco Bailo, una conquista enorme per il basso Piemonte e la Liguria, sapere che questa struttura, se pur ottimamente efficiente su tutti gli aspetti, è a conduzione, scusate il termine, famigliare, mi rende estremamente contento.

Grazie ancora al sindaco Bailo e a chi ha condiviso con lui l'iniziativa di questo progetto