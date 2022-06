La musica protagonista a San Michele Mondovì al teatro "Piter Pecchenino" con il saggio di "Esperienze musicali"

Grande emozione, lunedì 6 giugno, a San Michele Mondovì nel teatro "Piter Pecchenino", dove si è svolto il saggio di musica per i ragazzi che hanno frequentato il corso organizzato dal centro "Esperienze musicali" e dal Comune.

"Mi si sono complimentato con gli allievi per l’impegno, incoraggiandoli a proseguire nel loro percorso, anche se a volte suonare davanti al pubblico non è facile." - spiega il vice sindaco Carmelo Avico - "La musica ha quel magico potere di trasformare i nostri pensieri in emozioni, assicurando che da parte dell’amministrazione e da parte dell'amministrazione ci sarà tutto l’impegno per sostenere e incrementare il numero degli alunni mettendo a disposizione tutte le aule di cui ci sarà bisogno. Grazie infinite a Mattia Carite, insegnante e Fernando Bussi, direttore".