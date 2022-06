Ritorno per il pranzo sociale Avis di Boves

Domenica 29 maggio, si è fissato, dopo la lunga pausa pandemica, il pranzo sociale della sezione AVIS di Boves, nel grande ristorante Commercio di Borgata Norea (che in passato ha ospitato varie" Leve" bovesane), a Roccaforte Mondovì. È stato preceduto da Messa a Fontanelle, in memoria di tutti i donatori defunti.

Di solito si teneva in occasione dell’Assemblea annuale. Quest’anno il Direttivo aveva deciso di rinviarlo ancora, a febbraio, visto il momento ancora difficile, di emergenza sanitaria.

Ora è stata possibile un ritorno alla normalità anche per questo gruppo. Gratuito per tutti i donatori che abbiano fatto almeno una donazione nel biennio 2020/2021, ai nuovi donatori, a quelli emeriti e ai figli, ha visto la partecipazione di novantina di persone, con tante famiglie e tanti giovani (che fan ben sperare per il futuro), tanta allegria, voglia di stare insieme.