Alba, procede l’iter per riportare in città la scuola infermieri. Dal Comune via libera al progetto

Il cortile della Maddalena ad Alba, un luogo di vita. Oltre al progetto del museo del tartufo (leggi l'articolo), la struttura ospiterà anche la scuola infermieri, sull’ala che guarda a via Vittorio Emanuele (via Maestra).

Ma a che punto siamo? La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, dopo averlo adeguato al Pnrr sotto il punto di vista tecnico amministrativo. Si parte dai 720 mila euro che Alba si era aggiudicata grazie a un bando per la rigenerazione urbana, poi incluso nel Pnrr, e che verranno utilizzati interamente per la realizzazione dell’opera.



La tabella di marcia parla ora di attivazione delle gare, per poter concludere poi i lavori in tempo per l’anno accademico 2023/24.



Le tre aule, da 50 posti l’una, saranno ospitate nel piano sopra la biblioteca, e si accederà da una porta e un ascensore a destra dell’ingresso attuale della stessa. Ci saranno anche una sala informatica e una per la simulazione. Completano lo spazio da 1000 m² la reception, gli uffici, le sale studio, locali accessori e servizi igienici.