Calcio Serie D: si separano le strade del Bra e di capitan Rossi

Si separano le strade di Alessandro Rossi e dell'A.C.Bra.

Il difensore classe '94, dalla prossima stagione, non difenderà più i colori giallorossi e proseguirà altrove la sua carriera calcistica.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

"La società giallorossa coglie l'occasione per comunicare che, a partire dal 1/7 prossimo, Alessandro Rossi non sarà più un giocatore del Bra. A lui va un grazie per questi anni condivisi insieme, per quanto ha dato per la maglia, per gli indimenticabili traguardi sportivi raggiunti. Al difensore centrale, gli auguri per le migliori fortune personali e calcistiche."