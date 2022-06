Alba, 16enne soccorso in piscina. Elitrasportato a Cuneo in codice rosso

E’ stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo il 16enne di Neive che pochi minuti dopo le 15 di oggi, mercoledì 8 giugno, si è sentito male mentre si trovava in una della vasche degli impianti Albamare di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ad Alba.



Secondo quanto riferito dal servizio 118 il ragazzo sarebbe stato recuperato da alcuni amici dal fondo della piscina, dopodiché sarebbero stati allertati i soccorsi, che giunti sul posto in pochi minuti hanno allertato l’elicottero del servizio di emergenza regionale.



Al momento del trasbordo alla volta del nosocomio cuneese il giovane si presentava comunque cosciente.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: se il ragazzo abbia accusato un malore mentre si trovava in acqua o se possa essersi invece fatto male tuffandosi.