Savigliano, addio al maestro Sergio Chiarlo

Cordoglio e commozione a Savigliano per la morte del maestro Sergio Chiarlo, musicista e fondatore nel 1975 del coro femminile Milanollo, di cui è stato “anima” e direttore.

Una corale che, nel corso di un’attività concertistica che data ormai mezzo secolo, ha conseguito innumerevoli riconoscimenti nazionali, tra cui il prestigioso Concorso internazionale “Guido d’Arezzo”, ed internazionali in varie città europee.

Era stato proprio il maestro Chiarlo a volere fortemente che la sua città, Savigliano, ospitasse ogni anno la Rassegna internazionale di canto corale, di cui è stato indefesso organizzatore.

Scrive di lui il giornalista e storico saviglianese Luigi Botta: “Sergio Chiarlo è stato un personaggio che è riuscito a realizzare – combattendo talvolta anche aspramente contro un mondo che non sempre lo ha aiutato – ciò che era nei suoi pensieri, forte della sua passione e della sua conoscenza musicale. Ha coinvolto la città alla quale ha voluto bene, rappresentandola a livelli molto elevati. A lui si deve la diffusione a più livelli del canto corale cittadino, nato dalle sue iniziative e poi sviluppato attraverso le più diverse attività collaterali cresciute e sviluppate nel tempo. Non sarà sicuramente facile sostituirlo e la sua assenza si farà sicuramente sentire. Qualcuno sarà chiamato a seguirne le orme”.

Il maestro lascia due figli, Natascia e Ivan, che hanno seguito le orme del padre in campo musicale.

Natascia è assistente artistico del maestro Uto Ughi e vicepresidente dell’associazione culturale Arturo Toscanini, presieduta dal fratello Ivan.

I fratelli Chiarlo sono stati, a loro volta, promotori di importanti eventi cultural-musicali quali la Santità Sconosciuta e, dal 2015, infaticabili organizzatori delle prestigiose rassegne che si svolgono nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere.

Nel momento in cui scriviamo non si conosce ancora la data dei funerali del maestro, che renderemo nota non appena possibile.