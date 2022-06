Capsule Lavazza Nims Compatibili Bidose Toro Caffè

Toro Caffè rappresenta il punto di riferimento per acquistare diverse tipologie di capsule, fra cui Lavazza Nims compatibili con Biodose. Bisogna considerare che la crescente diffusione delle macchinette per la preparazione del caffè in casa come al bar non sembra arrestarsi. Questo fenomeno non fa altro che aumentare la necessità e il consumo di nuove cialde e capsule. Gli italiani, in casa o in ufficio, prediligono proprio queste soluzioni, soprattutto per via della grande praticità. In linea generale le cialde si rivelano più variegate e aromatiche, ma la richiesta viene maggiormente concentrata sulle capsule compatibili, come ad esempio le Nims.

CAPSULE BIDOSE NIMS LAVAZZA

Le più apprezzate capsule compatibili Biodose Nims Lavazza sono prodotte dalle migliori torrefazioni. Prima della commercializzazione, vengono accuratamente selezionate e testate sulle macchinette da caffè ECL 101 e similari. Le miscele racchiudono solo caffè artigianali. Le promo disponibili online su Toro Caffè consentono di risparmiare in maniera significativa rispetto all'acquisto delle capsule originali, ma non solo. Permettono, infatti, di poter provare aromi e gusti sempre differenti.

Ciascuna capsula non è altro che una porzione di caffè opportunamente macinata e torrefatta, nonché inserita perfettamente dentro un contenitore realizzato in plastica o alluminio, dalla forma cilindrica. Le capsule presenti sul mercato, anche se apparentemente simili fra loro, differiscono per l'altezza e la larghezza, proprio per poter funzionare con specifiche macchine di caffè.

Alcune aziende che vendono caffè porzionato, proprio per fidelizzare i consumatori e incrementare nel tempo le vendite, propongono delle macchine espresso compatibili solo con apposite capsule. Per questo in fase d'acquisto bisogna prestare massima attenzione, proprio al fine di compiere scelte errate, quindi di ricevere a casa capsule che non potranno essere utilizzate con la propria macchinetta. Le capsule compatibili Nims Bidose possono essere introdotte all'interno delle macchine Lavazza ECL 101 Nera o Bianca, nonché del modello Espresso e Cappuccino.

I VANTAGGI DELLA VENDITA ONLINE BIDOSE NIMS LAVAZZA

Fino a pochi anni fa, nel momento in cui si acquistava una macchinetta da caffè particolare, si era costretti a comprare solo specifiche marche di capsule, ovvero le uniche compatibili per via delle dimensioni. Adesso le cose sono notevolmente cambiate, in quanto la replica delle capsule originali è ammessa e per questo le torrefazioni concorrenti hanno deciso di semplificare la scelta d'acquisto ai consumatori finali.

In buona sostanza, le capsule Lavazza Nims compatibili Biodose sono pressoché identiche, nell'involucro e nelle dimensioni, a quelle originali, ma racchiudono differenti miscele di caffè. Quando vengono acquistate online possono offrire numerosi vantaggi pratici.

Per prima cosa la capsula Lavazza Nims compatibile con Biodose viene sempre proposta a un costo inferiore rispetto a quella originale, ma questo non vuol dire rinunciare all'alta qualità. Su Toro Caffè è inoltre possibile acquistare cialde compatibili Biodose Nims che contengono varie miscele, così da provare ogni giorno gusti e fragranze differenti. Questi prodotti arrivano comodamente e in pochi giorni all'indirizzo specificato, per cui non sarà necessario andare in giro e compiere lunghe ricerche presso i negozi fisici.

CAPSULE COMPATIBILI NINS BIODOSE DI TORO CAFFÈ IN BOX DA 100

L'assortimento delle capsule Lavazza Nims compatibili Bidose e in vendita su Toro Caffè comprende il box composto da 100 pezzi per la preparazione di 200 caffè. Ciascuna capsula contiene 14 g di caffè per consentire di realizzare due bevande con un'unica soluzione.

Per quanto riguarda la miscela, questa è formata da caffè Arabica, oltre che da tostati, per dar vita a una formula di alta qualità e ben equilibrata. La tostatura della miscela viene poi sottoposta alla temperatura di 220 °C circa per 15 minuti. Ultimata la cottura dei chicchi, il caffè viene lasciato riposare per 5 giorni all'interno dei silos, per poi essere macinato e confezionato all'interno delle capsule Nims compatibili Biodose. Le capsule così ottenute funzionano perfettamente con lo standard Nims compatibile, ovvero Espresso Point Biodose.

CAPSULE COMPATIBILI NINS BIODOSE DI TORO CAFFÈ IN BOX DA 50

Toro Caffè propone inoltre il box degustazione, all'interno del quale si trovano 50 capsule Bidose Nims che sono compatibili con le macchine da caffè ECL 101 e similari. Questa confezione si rivela una buona scelta per coloro che intendono provare la miscela Espresso, senza dover necessariamente ordinare il box da 100 pezzi che permette di preparare 200 caffè.

Le 50 capsule di questo box degustazione funzionano con Lavazza Nims compatibili Bidose e consentono di realizzare 100 caffè. Per quanto riguarda la miscela accuratamente selezionata, questa è composta da Robusta e Arabica di alta qualità. Il risultato finale sarà un caffè equilibrato e dal gusto unico.

Occorre far presente che questo kit d'assaggio viene proposto in offerta su Toro Caffè ad un prezzo molto competitivo. Bisogna quindi cogliere al volo l'offerta, anche perché il box si rivela un'idea regalo originale, di sicuro gradimento, utile e da fare a tutti coloro che amano il caffè e che usano macchine ELC 101 o Lavazza Espresso e Cappuccino.