Greci del Mar Nero: come cambia la loro vita dopo la battaglia di Mariupol

Tra le minoranze etniche che risiedono in Ucraina vi è quella dei greci del Mar Nero, composta da 100mila individui sparsi fra Mariupol e il resto del Donbass. Il loro essere anche minoranza linguistica li aveva resi più vulnerabili alle leggi promulgate da Kiev sull’idioma da usare nei posti pubblici e a scuola. Essendo russofoni, per loro l’atmosfera si era fatta particolarmente pesante. Come riferisce il sito Strumenti Politici, ultimamente i giornali greci avevano raccolto testimonianze di discriminazione, mentre il Financial Times riportava casi di omicidio. Il governo greco ha assunto fin dall’inizio della crisi una posizione anti-russa, promettendo agli ellenici di Mariupol che non li avrebbe abbandonati: adesso però si vedrà se le loro condizioni in realtà miglioreranno, non essendo più soggetti alla giurisdizione ucraina. Il governo di Kyriakos Mitsotaki si era affrettato a mandare armi a Kiev, ma non tutto il Parlamento ha gradito il video-discorso del presidente ucraino Zelensky. Alcuni partiti hanno lasciato l’aula, mentre altri esponenti politici hanno criticato il messaggio allegato di un componente del battaglione neo-nazista Azov. Un portavoce del governo lo ha etichettato come “erroneo e inopportuno”, e l’ex primo ministro Alexis Tsipras ha detto che “un nazista non può dire la sua in Parlamento”. I sondaggi mostrano che il popolo greco è solidale con quello ucraino, ma al tempo stesso non concorda con Zelensky e il 20% si dice dalla parte della Russia. Il docente universitario Nikos Marantzidis spiega come la società greca sia sostanzialmente russofila e che molti nutrono sfiducia verso Europa e Stati Uniti: quell’Occidente che bombardò la Serbia nel 1999 e che ha imposto tagli e austerità all’economia greca.