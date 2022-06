A Gorzegno il 18 giugno inizia una stagione estiva ricca di cultura, arte, eventi e magia

Gorzegno riparte con una nuova intensa programmazione estiva, ricca di cultura, arte, eventi e ovviamente di magia!

L’antico paese dei Marchesi del Carretto, prosegue con l’attività inaugurata negli anni passati con l’intento di far rinascere un borgo che era stato dimenticato, ma che grazie all’attuale amministrazione, capitanata dal Sindaco Marco Chinazzo e grazie all’impegno della neo costituita Pro Loco, con la quale collabora sinergicamente, si è dato vita ad un efficace sistema di promozione e valorizzazione territoriale che ha l’intento di sviluppare le potenzialità turistiche dell’Alta Langa.



È proprio il paesaggio, caratterizzato dalla natura incontaminata, insieme alla proposta storico-culturale e all’eccellenza enogastronomica che fanno di questo territorio un’importante tappa per i turisti che amano la natura, la cultura, lo sport all’aria aperta e il buon mangiare.

In questa cornice si inserisce la programmazione estiva del Comune di Gorzegno, una rassegna di mostre, eventi e incontri culturali che va ad intercettare un pubblico vario, ma al tempo stesso tempo fortemente focalizzato sull’offerta proposta, lo dimostrano i numeri del 2021 che riferiscono un afflusso di visitatori in crescita nonostante le difficoltà legate alla situazione pandemica al punto tale da poter affermare.



Il Festival delle Magie 2021, con le sue atmosfere colorate e misteriose, si è confermato il miglior evento di richiamo del territorio, raddoppiando in un solo anno il numero di presenze (circa 3000 partecipanti) provenienti da tutta Italia. Uno degli aspetti più qualificanti di questa proposta consiste nell’ubicazione degli eventi in spazi recuperati alla pubblica fruizione in termini culturali. I ruderi del Castello e gli edifici del borgo sono diventati lo schermo di proiezione per spettacoli Light&Sound e spettacoli all’aperto di videomapping di straordinario impatto emotivo.

L’inaugurazione ufficiale della stagione è prevista per sabato 18 giugno, (ore 18:00 Chiesa di S.Martino – Ruderi Castello), dove verranno presentate due mostre di alto profilo con le quali il Comune di Gorzegno dà il via a due importanti collaborazioni con due rinomati enti culturali del territorio: la Fondazione Cesare Pavese e il Museo a Cielo Aperto di Camo.

La mostra “Dialogo in punta di matita – ritratti di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio”, allestita all’interno della Chiesa sconsacrata di San Martino, rappresenta un omaggio ai due grandi scrittori delle Langhe dell’artista lombardo Silvio Tomasoni, ideata e organizzata insieme alla Fondazione Cesare Pavese, importante centro culturale di Santo Stefano Belbo.

Il progetto prevede una “doppia-mostra” che si svolgerà in contemporane anche nella Chiesa SS. Giacomo e Cristoforo, Piazza Luigi Ciriotti, 1, a Santo Stefano Belbo. (inaugurazione 25 giugno, ore 18).

Parallelamente, il 18 giugno, verrà la mostra a cielo aperto “Le Architetture del Tempo” nello spazio verde intorno al

castello, e ha come protagonista un giovanissimo artista, Giuliano Cataldo Giancotti, che propone una ricerca artistica dal suo profondo interesse per l’uomo l’architettura e la natura. Idea e progetto in collaborazione con il Museo di Camo, punto di riferimento dal punto di vista dell’arte contemporanea del territorio.

La serata continuerà con il concerto a cura di Antidogma Musica nell'ambito della rassegna musicale “Immaginando in musica” un appuntamento dal titolo “I musicisti di Beppe Fenoglio”.

A seguire per tutto il periodo estivo seguiranno gli appuntamenti di Music of the stones – musiche delle pietre, 22 giugno, 20 luglio, 17 agosto (ore 21:00 Chiesa di S.Martino – Ruderi Castello), la giornata Green, 9 luglio (ore 15:00 Piazza della chiesa) per sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.



Durante questi momenti saranno invitati gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cortemilia e Saliceto, i quali potranno dialogare con Donatella Murtas, Coordinatrice della sezione italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato e dell’Ecomuseo di Cortemilia e Roberto Cavallo, amministratore delegato della Cooperativa Erica.

New entry dell’estate 2022 l’aperitivo agricolo a lume di candela, 5 agosto (ore 20 Aperitivo agricolo- Prati sottostanti il Castello) in compagnia di Paolo Tibaldi e Fabio Gallina e la loro divertente “Intervista doppia”, lo spettacolo di varietà cheunisce le loro professioni di attore-regista e conduttore radiofonico-giornalista, un’esperienza unica con il castello che farà da cornice.

Tutto questo è realizzato grazie anche alle partnership con imprese ed esercizi commerciali locali, con il fine di incentivare la valorizzazione e promuovere i prodotti enogastronomici, le attività ricettive e tutti i servizi che il nostro territorio offre.

Nell’ottica di sensibilizzare la cittadinanza e i visitatori l’amministrazione comunale sta portando avanti, parallelamente alla programmazione di eventi estivi, progetti mirati a favore dei diritti civili, contro la violenza sulle donne e contro le barriere architettoniche.

Particolare attenzione anche alla scelta degli strumenti di comunicazione che sarà rivolta ad approccio green, non più cartaceo, ma interamente elettronico, grazie ai social network e ai web-magazine. Ogni forma di comunicazione sarà studiata appositamente per avviare un nuovo percorso di sviluppo tecnologico e sensibile all'ambiente.