Festival della musica: a Bra suonerà l'Accademia Suzuki Talent Center di Torino

In occasione del Festival della musica la città di Bra ospiterà una delle realtà più prestigiose del panorama musicale italiano.

Domenica 12 giugno il Teatro Politeama Boglione sarà degna cornice per la Accademia Suzuki Talent Center di Torino, che si esibirà con ben cinque concerti consecutivi, dalle 10 alle 21. Sarà l'occasione per apprezzare la bravura dei tanti musicisti di grande valore.

L'iniziativa proposta da AIDO Gruppo di Bra è stata raccolta di slancio dall'Amministrazione comunale quale utile occasione a dare evidenza ad uno spettacolo unico nel suo genere. "Ancora una volta apprezziamo l'impegno della realtà territoriale dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che da tempo opera a favore e vantaggio della comunità. In questa occasione la città di Bra potrà godere di un evento di assoluto livello", dice il sindaco Gianni Fogliato.

Gli fa eco il dirigente AIDO Gianfranco Vergnano: "Siamo onorati che l'Accademia Suzuki Talent Center di Torino abbia raccolto il nostro invito ad esibirsi in un'autentica maratona musicale per la vita durante la quale gli artisti lanceranno dal palco del Politeama un messaggio di speranza legato al 'dono'".

Ingresso a offerta libera (minimo 8 euro per gli adulti e 5 euro per bambini fino a 10 anni). Il ricavato sarà utilizzato per iniziative sociali.