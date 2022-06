Tarantasca, OndeSonore apre con i finalisti di Italia’s Got Talent 2018

Una serata imperdibile, con un cast d'eccezione formato da grandi artisti tra cantanti solisti e musicisti che con il loro stile e sonorità interpreteranno in un mix unico i più bei brani pop e rock di sempre, accompagnati dalle straordinarie voci del più importante coro Gospel italiano, il Sun Sunshine Gospel Choir



Un evento esclusivo per rivivere le canzoni più amate di tutti i tempi, un viaggio attraverso i ritmi e le melodie più conosciute delle grandi Stars del rock e pop; Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, U2, George Michael, Cindy Lauper, Beatles e altri ancora saranno i classici interpretati, suonati dal vivo in un maestoso spettacolo di luci ️ e musica , di grande coinvolgimento emotivo, da non perdere!



Si completa così il programma dell'edizione 2022 di OndeSonore con un grande appuntamento per la prima serata della 21^ edizione che inizierà Giovedi 14 Luglio per proseguire poi Venerdi con band cover e Djset e chiudere Sabato con il concerto di Matteo Romano seguito dalla serata di musica cover e festa.