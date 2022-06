Motogiro di Primavera per il Bemar Racing Team

L’ultimo sabato del mese di maggio ha visto presentarsi davanti alla sede della Bianco Moto di Cuneo una trentina di persone, che hanno aderito alla proposta del Bemar Racing Team per effettuare il Motogiro di Primavera.

Il compito di studiare il percorso è stato affidato all’attivissimo socio del Bemar Ricky Arnaudo che, alle ore 9,30 ha preso il comando del gruppo di motociclisti accompagnandolo sino a Montezemolo, dove era prevista la pausa caffè e da dove si è ripartiti con destinazione Bormida, luogo in cui si è consumato il pranzo.

Dopo essersi rifocillati, i radunisti si sono diretti a Roccavignale, approfittandone per farsi scattare la foto di gruppo vicino al “cuore”, situato a pochi metri dalla panchina gigante, che permette una buona visuale panoramica.

Nuova ripartenza con destinazione Montezemolo e Battifollo, dove è stata effettuata la sosta per dolce e caffè. Espletata anche questa formalità, il gruppo ha preso la strada del ritorno transitando per Villanova e Roccaforte Mondovì e Chiusa Pesio, per fare ritorno a Cuneo, con negli occhi i bellissimi panorami ammirati e con un bel rapporto di amicizia che ha portato questo gruppo di motociclisti a passare una giornata in armonia e spensieratezza alla guida del loro mezzo preferito.

Il Bemar Racing Team proporrà un secondo Motogiro nel mese di luglio per cui, chi non volesse perderlo, è pregato di leggere le notizie che verranno pubblicate sulle varie testate.