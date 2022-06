Alex Pepino (Realizziamo Insieme): “Borgo ha bisogno di volti giovani e di cambiamento” [VIDEO]

Dopo un'esperienza di studio e lavoro all'estero, ha deciso di fare ritorno a Borgo San Dalmazzo e di portare il suo bagaglio di competenze e professionalità a servizio della città. Alex Pepino ha 31 anni, ha studiato Lingue e letterature straniere alla Cattolica di Milano, per sei anni ha fatto il ricercatore all'Università di Rouen in Normandia e attualmente insegna francese in una scuola media di Cuneo. È candidato consigliere nella lista “Realizziamo Insieme” a sostegno di Paolo Giraudo sindaco di Borgo San Dalmazzo.

“Ho accettato l'invito di Paolo Giraudo a entrare nel gruppo – commenta Alex Pepino -: siamo una squadra dinamica, con uno spirito imprenditoriale che saprà dare nuovo slancio e vitalità al tessuto cittadino”.

Avendo 31 anni, vuole puntare sui giovani: “Borgo è una città che invecchia in fretta, i giovani tendono ad andare via. Dobbiamo fare il possibile per rendere la città più attrattiva per chi decide di viverci o di lavorarci. Penso che sia necessario riaprire la palestra di arrampicata oppure valorizzare meglio le attrattive che la nostra città offre a chi ama la natura, la montagna e lo sport. Ad esempio potenziando la rete di piste ciclabili, in modo particolare la via dei Tetti. Io sono originario di Madonna Bruna, frazione da cui partono sentieri molto belli che potrebbero essere usati meglio con le e-bike”.

Tra le tematiche che gli stanno a cuore c'è la scuola e l'istruzione: “La scuola è il fulcro della società. Nella scuola si formeranno i cittadini di domani. Ma anche gli edifici devono essere adeguati. A Borgo ci sono problemi e carenze, mancano gli spazi adeguati, Non è pensabile che per svolgere una lezione di educazione motoria, i nostri alunni siano obbligati a prendere il pulmino per spostarsi da un plesso all'atro. Poi servono aree verdi per fare didattica all'aperto perché si insegna meglio in mezzo alla natura. Ritengo che un'amministrazione lungimirante debba porsi il problema di nuovi spazi adeguati per le scuole di domani”.

Serve valorizzare la cultura: “Borgo è una citta che ha un grande potenziale, largamente sottovalutato. È una città che ha duemila anni di storia. Si trova al crocevia di strade, all'imbocco delle tre valli Stura Vermenagna e Gesso. Deve assumere il ruolo di capitale delle valli alpine per poter attrarre turisti italiani ma non solo. Borgo deve essere cosciente del suo potenziale, e deve fare tutto il possibile per creare strutture ricettive. Anche puntando sulle manifestazioni culturali che invoglino le persone a venire in città”.

L'appello al voto: “Vi chiedo la fiducia perchè Borgo ha bisogno di volti giovani e di cambiamento. Ha bisogno di giovani che abbiano viaggiato e visto il mondo e che scelgono ad un certo punto di ritornare per mettere al servizio della comunità le proprie competenze”.