Claudio Sarotto, candidato consigliere a Mondovì per Fratelli d'Italia: "Decoro urbano e sicurezza interventi prioritari"

In corsa per le amministrative del 12 giugno a Mondovì, Fratelli d’Italia è in campo a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso, insieme a tutto il centro destra.

Nella squadra di FdI è candidato consigliere anche Claudio Sarotto, 65 anni, stimato medico, presidente del Circolo Mondovì e Monregalese di Fratelli d’Italia, membro del nel CORESA, Commissione Regionale di Sanità e Assistenza.

Una presenza attenta quella FdI a Mondovì, dove in queste settimane a sostegno della corsa al municipio, sono stati organizzati momenti di incontro, con gli onorevoli Francesco Lollobrigida, Guido Crosetto e i senatori Ignazio La Russa e Daniela Santanché, da cui è emersa con forza la volontà di rilanciare la città per restituirle un ruolo centrale sul territorio.

Che cosa manca oggi a Mondovì e quali possono essere le soluzioni per restituirle un ruolo da protagonista?

"Credo che a Mondovì manchi soprattutto una visione, un progetto concreto per restituirle il ruolo di centralità nell'ambito provinciale; per fare questo è necessario valorizzare le eccellenze non solo del settore enogastronomico e ricettivo, ma anche artigianali ed industriali.

La valorizzazione delle eccellenze creerebbe il marchio di qualità della nostra zona, con funzione distintiva e soprattutto attrattiva nei confronti di di un più grande bacino di utenza"

Anche alla luce della crisi pandemica e dei rincari, come pensa si debba agire per aiutare il commercio e il turismo a ripartire?

"Penso siano necessari interventi di riduzione della tassazione a carico dei proprietari di locali commerciali sfitti per permettere loro di locare l'immobile a condizioni più vantaggiose per chi intenda aprire una nuova attività"

Quali sono i primi temi che affronterete se sarete chiamati a governare la città?

"Il decoro urbano e la sicurezza sono interventi prioritari per rendere più fruibile la città.

Mi rivolgo a tutti i cittadini che abbiano il desiderio di cambiare le cose affinché vadano a votare: così possiamo far sentire la nostra voce!".