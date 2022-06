Cuneo: Patrizia Manassero e Chiara Gribaudo al dialogo con i giovani aspiranti consiglieri comunali

Giovedì alle ore 18,45 all’Open Baladin, in piazza Foro Boario a Cuneo, i giovani candidati a sostegno di Patrizia Manassero in corsa per la carica di sindaca avranno l’occasione di presentarsi e confrontarsi sulle idee e proposte che hanno elaborato per il capoluogo della Granda.



L’incontro è organizzato dai Giovani Democratici, Evoluzione Cuneo, Radicali Italiani e Partito Democratico.



A dialogare con loro insieme a Manassero ci sarà la deputata Chiara Gribaudo, membro della segreteria nazionale PD con delega alla Missione Giovani: “Diamo voce e spazio ai giovani che vogliono mettersi in gioco per la loro città, non possiamo pensare di parlare di prospettive e di futuro senza coinvolgere le nuove generazioni. Come PD su questo ci abbiamo creduto e stiamo investendo molto e sono sicura che con Patrizia sindaca i giovani cuneesi troveranno un’interlocutrice che saprà ascoltarli”.



Spirito condiviso anche da Pietro Carluzzo di Evoluzione Cuneo: “Sono felice per l’organizzazione di questo incontro con il quale proseguiamo nell’obiettivo di favorire il dialogo tra le generazioni e dare il nostro contributo attivo portando le nostre idee nella campagna elettorale ponendo sempre alla base i nostri valori che sono cultura, sociale e ambiente”.



L’ingresso è libero a tutti.