Elezioni Cuneo 2022, Luciana Toselli: "Vogliamo lavorare per garantire inclusione sociale e creare spazi per i giovani"

Si avvicina l'appuntamento elettorale di domenica 12 giugno.

Anche la città di Cuneo è chiamata ad eleggere il nuovo sindaco: gli aventi diritto potranno scegliere tra sette candidati, tra cui Luciana Toselli, sostenuta da Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia e Idea Cuneo.

Tra i temi prioritari contenuti nel programma di Toselli vi è quello dell' "inclusione", da intendere come "interazione" e non da subordinare (esclusivamente) al concetto di "sicurezza".

"Intendiamo porre massima attenzione al tema dell'inclusione sociale. Al centro di tutto va messa la dignità delle persone e sappiamo bene che si tratta di una questione complessa. Non ci pare giusto parlare solo di sicurezza quando la convivenza con persone di etnie diverse può essere una ricchezza. Fondamentale diventa dare delle risposte concrete sull'abitabilità (nel nostro programma c'è la ristrutturazione di vecchi edifici) e sul lavoro, oltre a rafforzare i controlli nei punti ritenuti maggiormente a rischio. Vogliamo lavorare per dare delle possibilità a tutti, lottando contro ogni tipo di disperazione. Anche coinvolgendo le cooperative si possono dare dei punti di riferimento alle persone bisognose, elaborando un programma di lavori utili per la città. Il nostro progetto punta all'interazione."

Non mancano iniziative e specifiche politiche rivolte alla popolazione più giovane.

"La politica deve necessariamente pensare al futuro e quindi ai giovani. Dobbiamo dare loro delle opportunità di espressione. Pensiamo che ci sia carenza di offerta culturale in questa città. Vorremmo riqualificare alcuni edifici, come il teatro ex Gil, proprio per metterli a disposizione di ragazze e ragazzi. Sarebbero luoghi di ritrovo, per fare musica, attività culturali, trascorrere il tempo libero. Lasciare ai giovani solo spazi per la cosiddetta Movida non li responsabilizza appieno. Ci piacerebbe creare uno spazio di aggregazione nell'area verde dell'ex caserma Montezemolo, ci sembra la giusta alternativa ad una ipotesi di cementificazione."