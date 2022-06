Elezioni Racconigi - Dopo cento incontri sul territorio si chiude in festa la campagna elettorale di Patrizia Gorgo

Giovedì 9 giugno a partire dalle ore 20 in via San Giovanni, angolo via Garibaldi, la lista civica Patrizia Gorgo sindaco per Racconigi invita tutti i racconigesi a festeggiare insieme la conclusione della campagna elettorale.



Un percorso iniziato quasi due anni fa che ha visto oltre 100 incontri sul territorio, incontri tematici, un programma elettorale scritto tra le persone, oltre un migliaio di racconigesi raggiunti e decine di preziosissimi volontari e sostenitori che hanno reso possibile questo sforzo per gettare insieme a tutta la città le basi per cambiare il volto a Racconigi.



Ad accompagnare la serata ci saranno Dj Gasta, l’esibizione degli atleti racconigesi della scuola Vida Dance Studio e rinfresco.