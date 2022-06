Elezioni - Saglione: "Metto la mia esperienza al servizio di Savigliano, città che può avere un grande futuro" [VIDEO]

“Un momento di grande relazionalità”. Commenta così le ultime settimane di campagna elettorale il candidato a sindaco di Savigliano Gianfranco Saglione.



“La partecipazione è un punto fondamentale del nostro programma.”

Partecipazione che è cominciata dal primo atto amministrativo del 23 aprile con i tavoli tematici aperti ai cittadini. Qui sono state raccolte le criticità e le proposte per la Savigliano del futuro. Idee che sono state successivamente inserite nel programma elettorale.

“L’ascolto è alla base di una corretta amministrazione che non progetta in astratto ma parte dalla concretezza e dalle problematiche che i cittadini pongono”.

Da quando ha comunicato la volontà di scendere in campo Gianfranco Saglione ha insistito sulla necessità di creare un metodo di lavoro per progettare il futuro della città che passa anche dal “partecipare ai bandi per incrementare le risorse.”

“Essere sindaco di una città come Savigliano - continua - lo considero un privilegio importante. È una realtà ricca di risorse e che può avere un grande futuro ed è quello che intendiamo con il nostro programma attuare.”

Un cammino in questi mesi sostenuto da una coalizione coesa composta dalle quattro liste Impegno per Savigliano, Innovazione per Savigliano, Partito Democratico e Savigliano Domani.

Gruppo composto da “57 candidati che rappresentano tutte le realtà sociali cittadine, persone con curriculum interessanti sul piano personale, anche con esperienze amministrative, ma soprattutto con competenze utili nell’amministrare in futuro la città.”

“I cittadini - conclude con un appello al voto Gianfranco Saglione - che decidono a chi dare il voto li paragono agli azionisti di un’azienda che dovono scegliere un nuovo amministratore delegato. In quel caso le scelte vengono valutate sulla base dell'esperienza e delle competenze maturate, oltre che nella capacità di progettualità e di visione del futuro. Questi sono aspetti che, per il mio percorso professionale e le mie esperienze amministrative, sia in comune che in Oasi Giovani, oltre all’attività manageriale in Asl, credo di aver maturato e che intendo mettere a disposizione della città.”