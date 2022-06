Aperitivo elettorale per Massimo Garnero, consigliere comunale uscente e candidato alle prossime amministrative per Fratelli d'Italia come capolista.

Per lui, oggi in città, due big del partito, la sorella di Garnero, Daniela Santanchè, e il senatore Ignazio La Russa.

Qui il video delle interviste a La Russa, Santanchè e Garnero, che ha chiesto la fiducia agli elettori cuneesi.