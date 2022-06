Ignazio La Russa e Daniela Santanchè per Fratelli d'Italia a Mondovì

La Federazione Provinciale di Cuneo Fratelli di Italia ha ospitato Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, e Daniela Santanché, a Mondovì e poi Cuneo per l’appoggio a Fratelli d’Italia, che sostiene la candidatura dei sindaci del centrodestra Enrico Rosso e Franco Civallero.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno i senatori La Russa e Santanché hanno incontrato i monregalesi in occasione del mercato in piazza Monteregale all’Altipiano, chiedendo di sostenere alle amministrative del 12 giugno la candidato sindaco Enrico Rosso in corso al municipio con l'appoggio di Fratelli d'Italia.