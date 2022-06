Italexit e i suoi candidati ricusati dal Partito Gay LGBT+ replicano a tono alle parole di Betti Balducci

C'è una nota congiunta da parte dei candidati a Sindaco Luca Moressa - per Frabosa Soprana - e Paolo Radosta - per Salmour -, capolista "Italexit con Paragone", facenti parte di due delle liste ricusate, insieme ad altre cinque, da Davide Betti Balducci del Partito Gay LGBT+ per un presunto mancato rispetto della rappresentanza di genere nell'elenco delle candidature.

Nella nota i due dichiarano di non comprendere l'utilitá di "continue tensioni con gli uffici amministrativi locali, come se fosse in atto un sabotaggio".

Sottolineano, Radosta e Moressa, come le proprie liste rispettino, a loro modo di vedere, in pieno la normativa.

E non la mandano certo a dire a Betti sui suoi annunci: "Sperare di vincere le elezioni con improbabili ricorsi al TAR significa non avere nessun reale argomento o proposta per i Comuni coinvolti".

Aggiungendo poi una severa chiosa finale: "Ci auguriamo, a pochi giorni dal voto, di non dover leggere altre dietrologie simili: c'è il rischio che trasformino il democratico svolgimento delle elezioni in una bagarre dai contorni poco chiari e confusi".