Mario Di Vico (Crescere Insieme): “Poche parole e molti fatti concreti”

“Poche parole e molti fatti concreti”. È il motto di Mario Di Vico, 63 anni, ex Sottufficiale della Guardia di Finanza di Cuneo, candidato consigliere nella lista civica “Crescere Insieme” a sostegno di Patrizia Manassero sindaca di Cuneo: “Mi attivo prontamente alle richieste che mi pervengono dalla cittadinanza; sono ostinato e determinato nell’imporre e raggiungere i miei obiettivi”.

Mario Di Vico ha all'attivo numerose esperienze amministrative: consigliere dal 1999 al 2004 nel Comune di Caraglio, dove ha rivestito anche l’incarico di Assessore allo Sport, alle Risorse Giovanili e alla Protezione Civile dal 2004 al 2009; consigliere comunale a Cuneo dal 2013 al 2018 nel Gruppo Moderati. “Esperienze amministrative che mi hanno formato e qualificato professionalmente e che costituiranno per me un valido supporto nel sostegno alla realizzazione dei numerosi interventi di riqualificazione di alcune aree della nostra amata Cuneo – commenta Di Vico -. Una città che da anni attende interventi sostanziali di recupero e miglioramento del tessuto urbano che non possono più attendere e che con la futura amministrazione dovranno necessariamente trovare riscontro e conseguente attuazione”.

Il candidato consigliere riveste attualmente l’incarico di presidente dell’associazione volontari ANFI Cuneo ODV aderente alla Protezione civile coordinamento provinciale, ma anche consigliere del MCL della Provincia di Cuneo nonché donatore di sangue dell’AVIS.

È sposato con Enza, padre di Antonio Lorenzo e Enrica Angela, nonno di quattro nipoti: Celeste Francesca, Maddalena Angela, Lorenzo e Sofia.

Tanti i progetti che intende realizzare: “A partire dal completamento della riqualificazione di corso Giolitti, di corso IV Novembre e dell’area del piazzale della Libertà attualmente soggetto a degrado ambientale e sociale. Occorre inoltre riqualificare l’area di Piazza Martiri della Libertà realizzando un parcheggio sotterraneo ricoperto da area verde e giardini, ma anche riqualificare l’attuale sferisterio che versa in condizioni di totale degrado sugli spalti e nel perimetro esterno”.

Per risolvere il problema degli investimenti pedonali: “Serve una revisione dell’attuale collocazione degli attraversamenti pedonali sui corsi principali e le strade cittadine dell’altipiano in considerazione delle esigenze di sicurezza e tutela della cittadinanza. Troppi gli investimenti in questi anni, una situazione non più tollerabile”.

Tra i punti chiave la questione sicurezza: “Bisogna potenziare l’organico della Polizia Locale per un migliore e maggior presidio del territorio e della circolazione stradale in collaborazione con le altre Forze di Polizia a tutela della cittadinanza. Ma anche potenziare la videosorveglianza attiva e continua, diurna e notturna sulle vie di acceso all’altipiano con i nuovi sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni stradali”.

Sulla mobilità sostenibile: “Più navette e bus in servizio di linea a supporto degli studenti e dei lavoratori del pubblico e del privato che raggiungono quotidianamente l’altipiano per motivi di studio e lavoro”.