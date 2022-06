Mondovì al voto, Giancarlo Battaglio capolista Mondovì Attiva: "Creare nuove imprese e opportunità di lavoro"[VIDEO]

Un programma per il rilancio definitivo di Mondovì, dal punto di vista culturale ed economico.

In vista delle prossime amministrative del 12 giugno, la squadra "Mondovì Attiva" a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso, presenta le iniziative dedicate alla città: incentivi per la nascita di nuove imprese ed essere più attrattivi per il mondo del lavoro e per i giovani, in collaborazione con gli enti territoriali e in special modo con il mondo della scuola e dell'università.

"Pensiamo a nuovo sviluppo per la città" - spiega Giancarlo Battaglio - "Vorremmo incentivare la nascita di nuove imprese, attraverso la collaborazione anche con le scuole, l'università, proponendo corsi post universitari e favorendo l'incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Troppo spesso i monregalesi vanno a lavorare fuori Mondovì, dobbiamo generare nuove opportunità per essere più attrattivi. Inoltre, la città è l'unica a non avere una banca, segno che qualcosa manca a livello di iniziative e strutture. E' giunto il momento di riallinearsi alle altre città della provincia, attraverso un'azione convinta, mirata e ambiziosa per portare Mondovì a nuovi traguardi".

Giancarlo Battaglio, consigliere uscente, è capolista della lista civica "Mondovì Attiva" a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso, 51 anni, sposato e papà di due figli, Rosso, ha alle spalle l'esperienza amministrativa come assessore ai lavori pubblici, maturata nella giunta Viglione come assessore ai lavori pubblici, ed è sostenuto nella sua corsa al municipio da 7 liste: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC.