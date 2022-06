Oggi doppio appuntamento con i candidati della Lista Civica Realizziamo Insieme: merenda al Parco Grandis e serata con Sonia De Castelli

Sono due gli appuntamenti proposti a Borgo San Dalmazzo per oggi, mercoledì 8 giugno, dalla lista civica Realizziamo Insieme con il candidato Sindaco Paolo Giraudo.



Alle 17 è in programma una merenda con bambini, mamme e papà al Parco Grandis. "Un'occasione per ribadire quanto il rendere sempre più fruibili i nostri spazi sia importante" ha dichiarato Paolo Giraudo, che continua "Il nostro territorio è bellissimo, e se saremo eletti ci impegneremo subito in una manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che nella programmazione di eventi e manifestazioni utili si per richiamare visitatori e turisti, ma anche per offrire ai borgarini occasioni di socialità e divertimento".

E all'insegna del divertimento e della socialità è anche la serata di oggi, alle 21, in piazza Liberazione, con la grande musica di Sonia De Castelli. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. "Perché non passare una bella serata insieme in compagnia della musica di Sonia De Castelli? La nostra Borgo vuole essere anche questo, momenti piacevoli da condividere nella cornice della nostra bella cittadina!", conclude Paolo Giraudo.