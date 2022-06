Alba, bandiere in piazza Duomo con la prima edizione del Trofeo Maurizio Pioggia

Con l’esperienza maturata nell’organizzazione dei CAMPIONATI NAZIONALI della serie A1 a Bra nel 2011 e 2016, domenica 12 giugno il Gruppo albese Sbandieratori e Musici TERRE SABAUDE, in collaborazione con il Comune, porterà in piazza Risorgimento ad Alba il 1° "Trofeo Maurizio Pioggia”, riservato a gruppi iscritti alla Federazione Italiana dei Giochi Antichi e Sports della Bandiera.



Saranno rappresentati i seguenti gruppi, con un totale di circa 200 atleti, a partire dagli 8 anni in su e che saranno valutati nelle specialità di Singolo, Coppia, Squadra e nella categoria Musici:

Associazione Sbandieratori e Musici di Grugliasco;

Borgo San Lazzaro di Asti;

Rione Santa Caterina di Asti;

Borgo San Pietro di Asti;

Rione San Martino e San Rocco di Asti;

Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude di Alba.



Sarà anche presente il Borgo San Martino di Saluzzo con un gruppo di sbandieratori e musici "diversamente abili".



Speaker della manifestazione Carlo Passone, voce del Palio degli Asini per 42 anni.



La manifestazione inizierà alle ore 11.30 e terminerà alle ore 13 circa, per poi riprendere alle ore 15.30 con termine alle ore 18.