Mondovì: per gli studenti dell'Istituto Superiore "G. Cigna" un ultimo giorno di scuola all'insegna dello sport e delle attività ricreative (VIDEO)

Ultimo giorno di scuola all'insegna dello sport e di alcune attività ludico-ricreative. E' quello che ha organizzato l'Istituto Superiore "G. Cigna" di Mondovì, che per l'ultima giornata del calendario scolastico 2021/2022 ha dedicato un'intera mattinata alla pratica di numerose discipline sportive come calcio, beach volley, tennis da tavolo, bocce e altre attività artistico-ricreative.

Un tuffo nella normalità per ragazze e ragazzi e una vera occasione per chiudere l'anno scolastico in maniera più distensiva e coinvolgente. Tra i promotori di questa giornata il professore di Scienze motorie e sportive del Cigna Alberto Bonelli, che ai nostri microfoni ha spiegato i dettagli di una iniziativa particolarmente apprezzata dagli studenti: